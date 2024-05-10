القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في هجوم شرق رفح الفلسطينية

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، استهداف جنود إسرائيليين شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى سقوطهم ما بين قتيل وجريح.

وقالت الكتائب في بيان على منثة "تليجرام" إنها نفذت "عملا عسكريا مركبا ومتزامنا بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح"، موضحة أنها استهدفت مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة "TBG"، وناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة "الياسين 105"، بحسب موقع قناة لشرق الإخبارية السعودية.

وأضافت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا مجموعة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد وتمكنوا من "إيقاع كامل أفراد القوة بين قتيل وجريح".

وفي بيان آخر، قالت كتائب القسام إنها أوقعت قوة إسرائيلية أخرى بين قتيل وجريح في "كمين محكم" بعد تفجير حقل ألغام معد مسبقا داخل موقع ثكنة سعد صايل شرق رفح.

في غضون ذلك، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، باعتراض صاروخين أطلقا من رفح الفلسطينية بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار في معبر "كرم أبو سالم" جنوب القطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "في أعقاب التنبيه الذي تم تفعيله في وقت سابق في معبر كرم أبو سالم، تم رصد صاروخ واحد اجتاز منطقة رفح إلى المنطقة المحيطة بغزة وتم اعتراضه بنجاح من قبل مقاتلات الدفاع الجوي".

وأضاف: "وبعد وقت قصير تم تفعيل تنبيه آخر في منطقة كرم أبو سالم، نجحت خلاله مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض صاروخ آخر عبر من منطقة رفح".