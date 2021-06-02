تايوان: 549 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة كورونا

سجلت تايوان اليوم الأربعاء، 549 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها إصابات محلية و12 حالة وفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمواجهة الأوبئة، حسب وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" اليوم.

وأضاف المركز أنه من بين الحالات الجديدة 372 حالة مؤكدة بالإضافة إلى 177 حالة من مجموعة نتائج اختبار، خلال الاسابيع الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 9389، من بينها أكثر من ثمانية آلاف حالة محلية منذ 15 مايو وهو اليوم الأول الذي سجلت فيه تايوان أكثر من مئة حالة محلية منذ بدء التفشي أوائل عام 2020 .

ومن بين حالات الوفاة الـ 12 التي تم تسجيلها اليوم، سبع حالات لرجال وخمس لنساء تتراوح أعمارهم ما بين 60 و100 عام، وتوفوا في الفترة بين 28 مايو والأول من يونيو.

وسجلت تايوان حتى الآن 149 حالة وفاة بسبب الفيروس، من بينها 135 حالة في الأسبوعين الماضيين.