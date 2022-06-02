 انفجار مستودع للصواريخ تابع لفصائل المعارضة السورية في ريف إدلب - بوابة الشروق
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انفجار مستودع للصواريخ تابع لفصائل المعارضة السورية في ريف إدلب

د ب أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 8:41 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 8:41 ص

هزت انفجارات عنيفة مناطق ريف إدلب الشمالي ليل الأربعاء/الخميس جراء انفجار مستودع أسلحة تابع لفصائل المعارضة .

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "انفجارات ضخمة جداً وقعت في مستودع سلاح تابع لفيلق الشام في قرية بابسقا في ريف إدلب الشمالي" ، وإن "فرق الدفاع المدني لم تتمكن من الاقتراب من المكان نظراً للانفجارات المتتالية وتناثر الصواريخ من داخل المستودع".

وأكد المصدر أن "بعض الصواريخ وقعت داخل الأراضي التركية وطالت بلدة سرمدا وقرى في محيطها".

وأوضح أن "الأنباء المتداولة في المنطقة تتحدث عن تعرض المستودع لقصف بطائرات مسيرة".


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