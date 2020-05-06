رئيس البنك الإسلامي للتنمية: توسعة قناة السويس عززت موقع مصر التجاري والاستثماري عالميا

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قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، إن توسعة قناة السويس أحد المشاريع القومية التي عززت موقع مصر التجاري والاستثماري على مستوى العالم.

جاء ذلك في كلمة للجاسر خلال افتتاحه والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس، منتدى القطاع الخاص على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في شرم الشيخ.

وأضاف الجاسر أن المنتدى يتخلله 20 فعالية و100 متحدث و55 عارضا و1500 مشارك يمثلون 70 دولة، وأنه سيشهد توقيع أكثر من 50 اتفاقية.

وتابع أن "التكامل بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء بمجموعة البنك"، مشيرا إلى أن جلسات المنتدى ستتضمن جلسة حول منطقة قناة السويس الاقتصادية.

واستعرض الجاسر دور المؤسسات التابعة لمجموعة البنك واسهاماتها في الجهود التنموية بالدول الأعضاء، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بتمويل القطاع الخاص تم اعتماد 505 مشاريع بقيمة 7.1 مليار دولار في قطاعات المالية والبنى التحتية والزراعة والصناعة، وأن المؤسسة الدولية لتمويل التجارة التابعة للمجموعة وفرتت تمويلات بقيمة 61 مليار دولار منذ تأسيسها.