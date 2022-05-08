المغرب يعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية «ماب».

وجاء في بلاغ للوزارة: «في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، وتنفيذا لسياستها التواصلية، تعلن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى علم الرأي العام أنه تم يومه الخميس 2 يونيو 2022 تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة»، موضحة أن الأمر يتعلق بحالة وافدة من إحدى الدول الأوروبية، تم رصدها في إطار البروتوكول الموضوع في البلاد منذ الإعلان عن هذا الإنذار الصحي العالمي.

وبحسب الوزارة المغربية، فإن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية حيث يتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأضاف البيان: «بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية للحالة المؤكدة، باشر المركزان الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة وكذا فرق الاستجابة السريعة، التحريات الوبائية المعتمدة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية».

وتابع: «جميع المخالطين للمصاب لم تظهر عليهم أية أعراض لحدود الساعة، كما تم اخطار منظمة الصحة العالمية ومسؤولي اللوائح الصحية العالمية بالدولة مصدر الحالة بنتائج التحاليل»، وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الإنذار الصحي العالمي.