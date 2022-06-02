سول وبكين تجريان محادثات رفيعة المستوى حول العلاقات الثنائية وكوريا الشمالية

بحث مستشار الأمن الوطني لكوريا الجنوبية كيم سونج - هان، والدبلوماسي الصيني الكبير يانج جيتشي، هاتفيا اليوم الخميس، العلاقات الثنائية والوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.

وذكر المكتب الرئاسي بسول، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب، أن الجانبين تبادلا خلال الاتصال الآراء حول العلاقات الثنائية في ظل إدارة الرئيس "يون سيوك-يول" التي تولى المنصب في الشهر الماضي.

وقال "كيم" إن برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي يشكل خطرا على السلام والاستقرار الإقليميين، ودعا الصين إلى القيام بدور نشط وبناء في إقناع بيونج يانج بالامتناع عن المزيد من الاستفزازات والعودة إلى الحوار، وفقا للمكتب الرئاسي.

وردا على ذلك، أعرب "يانج" عن قلقه بشأن تزايد حالة عدم اليقين في شبه الجزيرة الكورية، وأكد دور الصين في تعزيز العلاقات بين الكوريتين للتوصل إلى حل دبلوماسي لهذه الغاية.

كما اتفق الجانبان على عقد الاجتماع وجهًا لوجه في الوقت والمكان المناسبين للطرفين لتعميق وتوسيع العلاقات الثنائية.

وجاءت محادثاتهما الهاتفية وسط مخاوف بشأن استعداد كوريا الشمالية لتجربتها النووية السابعة والشكوك بشأن العلاقات بين سول وبكين، حيث أوضحت إدارة "يون" المحافظة أنها ستضع أولوية قصوى للسياسة الدبلوماسية لتعزيز التحالف مع الولايات المتحدة.