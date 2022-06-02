فلسطين: تفاخر بينت بالعقوبات الجماعية إرهاب دولة منظم ودعوة رسمية للتصعيد

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، بسياسة العقوبات الجماعية البشعة التي تمارسها دولة الاحتلال ضد أبناء فلسطين، وفي مقدمتها سياسة هدم المنازل، ما يعكس حجم الفاشية والعنصرية التي تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال.

وأكدت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن ما يتفاخر به رئيس الوزراء الإسرائيلي يعكس إصرارا بائسا على تمسك دولة الاحتلال بالحلول العسكرية للصراع بديلاً للحلول السياسية، وتنكرا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال التي يفرضها القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وقالت إن «بينيت لا يرفض فقط الكشف عن المجرمين الذين أعدموا الشهداء شيرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة، وبلال كبها، وثائر اليازوري، وأيمن محيسن وغيرهم، وإنما لا يفرض أية عقوبات بحقهم بما في ذلك هدم منازلهم».

وأضافت أن ذلك يعبر عن عقلية الاستعمار والفاشية والعنصرية التي تحكم قرارات بينيت وأمثاله، وهي في الوقت ذاته اعتراف رسمي من بينت بأن جرائم الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين تتم بقرار إسرائيلي رسمي، وتنفذ بحماية وغطاء المستوى السياسي في دولة الاحتلال.

وذكرت أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا يعتبر المجرمين والقتلة من جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين إرهابيين، كما لا يعتبر جرائمهم إرهابا».