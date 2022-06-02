 رفع 1000 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق في البحيرة - بوابة الشروق
الخميس 2 يونيو 2022 3:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

رفع 1000 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق في البحيرة

رفع إشغالات وإزالة تعديات
رفع إشغالات وإزالة تعديات
خميس البرعي
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 3:30 م | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 3:30 م

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كل الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال آمنة أن الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة أسفرت عن رفع 1000 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن رفع:

653 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة دمنهور بنطاق عدة شوارع (النفق - أرض أدمون- الجمهورية- الكوبري العلوي).

كما تم إزالة 280 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق شوارع إيتاي البارود، و45 حالة إشغال طريق بعدة مناطق بمركز ومدينة الدلنجات و22 حالة مخالفة برشيد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك