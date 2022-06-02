رفع 1000 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق في البحيرة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كل الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال آمنة أن الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة أسفرت عن رفع 1000 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن رفع:

653 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة دمنهور بنطاق عدة شوارع (النفق - أرض أدمون- الجمهورية- الكوبري العلوي).

كما تم إزالة 280 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق شوارع إيتاي البارود، و45 حالة إشغال طريق بعدة مناطق بمركز ومدينة الدلنجات و22 حالة مخالفة برشيد.