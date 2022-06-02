لدينا 22 منشأ لاستيراد القمح.. ووفود مصرية تجرى دراسات فنية فى المكسيك وباكستان لاعتمادهما كمناشئ

صدرنا 3.3 مليون طن منتجات زراعية منذ بداية 2020.. والتغيرات تسببت فى انخفاض صادرات الموالح

المصدرون يطالبون بتوفير مراكب شحن سريعة إلى أوروبا ودول الخليج وروسيا والرئيس تدخل لحل الأمر

نصدر نحو 350 منتجا زراعيا لأكثر من 160 دولة كل عام

زودنا الموانئ ومطار القاهرة بـ7 معامل حديثة للفحص لأول مرة سيفتتحها الرئيس فى 2023

كشف رئيس الحجر الزراعى المصرى، الدكتور أحمد كمال العطار، أن مصر اعتمدت على المنشأ الهندى لاستيراد القمح بسبب جودته، فضلا عن أنه أقل فى التكلفة من المناشىءالأخرى، لافتا إلى أن أول شحنات القمح القادمة من الهند التى وصلت، اليوم الخميس، كانت خالية تماما من فطر الإرجوت.

وقال أحمد كمال العطار، فى حوار لـ«الشروق» إن صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من يناير 2022؛ وحتى نهاية مايو الماضى، بلغت 3 ملايين و315 ألف طن، بقيمة 1.4 مليار دولار، رغم الظروف الاستثنائية التى مرت بها الزراعة من حيث العقبات التى ظهرت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية على النقل والشحن، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية على محاصيل الموالح خلال شهور نوفمبر وديسمبر ويناير. وإلى نص الحوار:

< بداية.. ما هو وضع الصادرات الزراعية المصرية فى 2022؟

ــ نمر بظروف استثنائية هذا العام؛ من حيث العقبات التى ظهرت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية على النقل والشحن، هذا بخلاف تأثيرات التغيرات المناخية على محاصيل الموالح خلال شهور نوفمبر وديسمبر ويناير، التى جعلت أجزاء من المحصول غير قابلة للتصدير بسبب عدم مطابقة المواصفات لاشتراطات الدول المستوردة، وحاليا نعمل على تعويض ذلك بعدما تجاوزنا أسباب التغيرات المناخية السيئة فى تلك الشهور الثلاثة، إلا أن صادراتنا منذ أول يناير وحتى نهاية مايو بلغت 3 ملايين و315 ألف طن، بقيمة مليار و400 مليون دولار، وهذه أرقام جيدة جدا فى ظل الظروف الحالية، ونأمل أن نصل بحجم صادراتنا فى نهاية ديسمبر لما يزيد عن الـ 5.6 مليون طن؛ نسبة الصادرات العام الماضى.

< ما الإجراءات المطلوبة لزيادة نسبة الصادرات الزراعية خلال الأشهر المتبقية من العام؟

ـــ المصدرون يطالبون دائما بتوفير مراكب شحن سريعة إلى أوروبا ودول الخليج وروسيا، لزيادة نسبة الصادرات الطازجة والعمل على تخفيض التكلفة، وأيضا نطالب بتخفيض الرسوم ونفقات الشحن الجوى لأنه عالى التكلفة على الرغم من أن استيعابه محدود جدا، لأنه يستخدم فى الأصناف الحساسة فقط وبكميات محدودة.

وبالفعل؛ وزير الزراعة تدخل لحل تلك المشكلة ورفع الأمر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ الذى وجّه وزير النقل بدراسة الأمر لتوفير متطلبات المصدرين كأحد الحلول المطلوبة لزيادة الصادرات، كما طالبنا بتخفيض نفقات الشحن الجوى المكون من نحو ثلاث طائرات فقط؛ والمكلف للغاية مقارنة بالشحن البحرى.

< هل انتزعت هيئة سلامة الغذاء أيا من اختصاصات للحجر الزراعى؟

ـــ اختصاصات الحجر الزراعى بعيدة تمام البعد عن اختصاصات الهيئة المختصة بسلامة الغذاء؛ وبينهما علاقة تكامل، فهيئة سلامة الغذاء تختص بفحص الأغذية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وهى بذلك بعيدة تماما عن اختصاصات الحجر الزراعى الذى يفحص الغذاء فيما يخص الصحة النباتية وضمان خلو الشحنات من الآفات التى قد تصيب النبات نفسه وليس الإنسان، فالحجر الزراعى لا يعطى شهادات لصلاحية النبات لاستخدام الإنسان، ولكن يقدم شهادات سلامة نباتية تؤكد أن هذا المنتج آمن على البيئة الزراعية للدول التى يتم التصدير لها، ويتم تكوين لجنة فحص مشتركة بين الجهتين لضمان سلامة المنتج من الناحية الزراعية وصلاحية المنتج للإنسان.

مثلا البرتقال؛ الحجر الزراعى يفحص زراعته لضمان أمانة على الزراعة والنبات والتصدير، وهيئة سلامة الغذاء تفحصه لضمان سلامته على الإنسان، كما أن المنتجات المُصنعة لا تخص الحجر الزراعى تماما، وهى مسئولية هيئة الغذاء.

< الهند استثنت مصر أخيرا من قرار حظر تصديرها للقمح.. بماذا يتميز القمح الهندى عن المناشىءالأخرى؟

ـــ قامت هيئة الحجر الزراعى على مدى 3 سنوات؛ بعمل دراسة تحليل مخاطر آفات ودراسات مختلفة للتأكد من سلامة القمح الهندى على البيئة الزراعية المصرية، وبالفعل تم التواصل لشروط لقبول القمح الهندى، وقامت لجنة مختصة من الحجر الزراعى المصرى بالسفر للهند للتأكد من مدى توافر هذه الشروط.

وجاء فى تقرير اللجنة أن المنشأ الزراعى الهندى يمكن الاستيراد منه بشروط حجرية معينة، وقبل استيراد أولى شحنات القمح الهندى سافرت لجنة كنت أنا على رأسها ممثلا عن وزارتى الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء لفحص هذه الشحنة قبل خروجها من الهند وتم فحص القمح فى مخازنه قبل تحميله فى المركب وأيضا بعد وضعه على المركب، وتم نقل العينات فى معامل عالمية فى نيودلهى.

أما نتيجة الفحص فكانت ممتازة، حيث تخطت نسبة البروتين 14٪؛ ومتوسط بروتين القمح الذى يتم استيراده من مناشىء أخرى يكون 11٪، أما نسبة الرطوبة فى القمح الهندى فتراوحت من 8 لـ9٪ ومتوسط الرطوبة ــ أى نسبة المياه بالقمح ــ وفى المناشىء الأخرى عادة ما تبلغ من 10 لـ12%، ومصر تقبل نسب رطوبة حتى 14%، لذا فإن القمح الهندى يتميز أيضا فى هذه النقطة، وفيما يخص رقم السقوط فى القمح الهندى الخاص بجودة العجين، فإنه يصل إلى 450 درجة، وكلما زاد هذا الرقم كانت الجودة أعلى، وأقل نسبة تقبلها هيئة الحجر الزراعى فى رقم السقوط هى 200.

الشحنة التى وصلت مصر أمس الخميس، وتزن 61 ألف طن، كانت نسبة الآفات النباتية بها معدومة أى «صفر إرجوت»، ومصر تسمح بنسبة تصل إلى 0.05%؛ ويتم غربلتها وعدمها من قبل الحجر الزراعى قبل دخولها مصر، وهو أمر مكلف ويتطلب جهدا كبيرا فى النقل والغربلة وقتل الآفات.

ومن مميزات القمح الهندى أنه أقل بكثير فى التكلفة من القمح المستورد من مناشىءأخرى حتى بعد ارتفاع الأسعار، حيث يصل سعر الطن من 380 إلى 400 دولار، فى حين يصل الطن فى الدول الأخرى من 450 إلى 500 دولار؛ فتصل قيمة التوفير فى المركب الواحدة البالغة 65 ألف طن؛ إلى 100 أو 120 مليون جنيه، ويصل كميات القمح المستورد فى العام إلى 6 ملايين طن يعنى ما يقرب من 90 إلى 100 مركب؛ هذا بالنسبة للسلع التموينية للدولة، ويتم استيراد أيضا 6 ملايين طن للقطاع الخاص، فإجمالى القمح المستورد من 11 إلى 12 مليون طن فى العام.

< كم عدد المناشىءالمعتمدة لديكم لاستيراد القمح؟

ـــ يبلغ عدد المناشىءالمعتمدة حتى الآن 22 منشأ، وحاليا تجرى وفود مصرية دراسات فنية فى باكستان والمكسيك من أجل اعتمادهما كمناشىءجديدة لاستيراد القمح، ولكن لم يتم تحديد موعد اعتمادها، لأن هذه الدراسات تحتاج إلى سنوات، فالمكسيك يتم الدراسة عليها منذ عام تقريبا، وهكذا باكستان، وعند اختيارنا لأحد المناشىءتكون المواصفات الفنية والاشتراطات المصرية وحدها هى العامل الأساسى للموافقة وفتح المنشأ، أى لا نأخذ بالسمعة المشهودة أو أى اعتبارات أخرى سواء سياسية أو تجارية.

< هل ربطت المملكة العربية السعودية فعلا استيراد البصل من المزارع المشتركة بنظام التكويد؟

ـــ المملكة العربية السعودية لم تربط تصدير البصل فقط باشتراك مزارع البصل فى منظومة التكويد، بل اشترطت جميع الصادرات التى تم ربطها بمنظومة التكويد، وهذا كبديل لشركات المطابقة الخاصة لأنها جهات تسعى للربح وتسببت فى مشاكل كثيرة، فالدول المستوردة أصبحت تثق جدا فى الحجر الزراعى المصرى؛ وبالتالى تم إلغاء التعامل مع شركات المطابقة، وهناك بعض الدول العربية طلبت تبادل الخبرات من منظومة التكويد المصرية بعد إشادتهم الكبيرة بهذه المنظومة، كما طلبوا المساعدة ونقل خبرات الحجر الزراعى لها حتى يتم تفعيل هذه المنظومة فى بلادهم.

< كم عدد المحاصيل التى دخلت منظومة التكويد حتى الآن؟

ـــ 7 محاصيل دخلت منظومة التكويد حتى الآن؛ منها البصل والموالح والفراولة والعنب والرمان والجوافة والفلفل، وخلال الأيام القادمة سيتم إضافة المانجو والثوم والخوخ والمشمش والبرقوق والطماطم والنباتات الطبية والعطرية والبطاطس والفول السودانى لتصل إلى 15 محصولا رئيسيا مكودا بمشتقاته على بداية العام الجديد 2023 لتمثل أكثر من 90٪ من الصادرات الزراعية الطازجة.

< ما جديد التحول الرقمى داخل العمل بالحجر الزراعى؟

ـــ هناك مشروع يتم العمل عليه مع وزارة الإنتاج الحربى لتحويل الحجر الزراعى إلى منظومة إلكترونية محكمة وجميع الإجراءات الخاصة بالاستيراد أو التصدير، ولكن تم تعطيله فترة بسبب كوفيد 19، وقبل أيام تم توقيع بروتوكول مع أحد البنوك لتسهيل عملية الدفع الإلكترونى ليستطيع المستورد أو المصدر الدفع عن طريق الإنترنت، ومستقبلا سيتم اعتماد الخدمات الإلكترونية العامة مثل (فورى)، وذلك لتسهيل الإجراءات.

كما تم تفعيل منظومة الحجر الإلكترونى على الواردات منذ نحو شهرين تجريبيا، بحيث يمكننا حين البدء فيها رسميا الاستغناء تماما عن التعامل بالورق، وأن يكون التعامل بشكل كامل من خلال الإنترنت، حتى فى إمضاءات المسئولين، كما تم الانتهاء من الجزء الخاص بميكنة ورقمنة البيانات الخاصة بالمهندسين والعاملين بالحجر الزراعى، ويبلغ عدد العاملين بمنظومة الحجر الزراعى نحو 800 عامل.

< كم سوق زراعية تستقبل المحاصيل المصرية؟

ـــ نقوم بتصدير نحو 350 منتجا زراعيا لأكثر من 160 دولة كل عام، وفى خلال الأربع سنوات الأخيرة تم فتح ما يزيد عن 55 سوقا جديدة على مستوى العالم لمحاصيل مختلفة من الصادرات الزراعية، كما أننا فتحنا سوقا جديدة للرمان فى الصين خلال عام 2022، وهو يعتبر من أهم الأسواق التى سوف تعمل على زيادة صادراتنا فى العام الحالى، وسنبدأ تصديره من الشهر الحالى.

< هل تم إمداد الحجر الزراعى بأجهزة حديثة؟

ـــ تم إنشاء 7 معامل حديثة بالموانئ المصرية فى ميناء الدخيلة بالإسكندرية، وفى دمياط، العين السخنة، نويبع، شرق بور سعيد، وسفاجا، كما سيضاف لنا قريبا المعمل السابع فى مطار القاهرة، وتم استيراد أجهزة فحص جديدة، وسيقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاح هذه المعامل خلال الربع الأول من 2023.