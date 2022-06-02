استمرار تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في جميع دول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة



وفي الدنمارك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 579 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و985 ألفا و284 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 6 آلاف و368 حالة.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 126 إصابة جديدة، دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و690 ألفا و707 إصابات، واستقرت الوفيات عند 60 ألفا و455 حالة.



وفي إندونيسيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 368 إصابة جديدة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و55 ألفا و341 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 156 ألفا و594 حالة.



وفي هونج كونج، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 505 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و213 ألفا و204 إصابات، وتم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 9 آلاف و379 حالة.



وفي هولندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 8 ملايين و87 ألفا و242 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها حالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 22 ألفا و324 حالة.



وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و26 إصابة جديدة وتسع حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و453 ألفا و229 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و857 حالة وفاة.



وفي لاتفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 208 حالة إصابة، وحالتي وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 828 ألفا و822 حالة، وتبلغ الوفيات 5 آلاف و826 حالة.



وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 34 إصابة جديدة، دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و953 ألفا و541 إصابات، واستقرت الوفيات عند 29 ألفا و131 حالة.



وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 94 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 325 ألفا و70 حالة والوفيات إلى 5651 حالة.



وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية 296 إصابة جديدة، وصفر وفيات ليصل إجمالي الإصابات إلى 148 ألفًا و 970 حالة والوفيات إلى 95 حالة.



وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 249 إصابة جديدة، و حالتين وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و17 ألفًا و 703 حالات والوفيات إلى 16 ألفًا و83 حالة.



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 41 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و105 آلاف و360 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.



وفي نيبال أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 حالة إصابة جديدة وصفر وفيات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 979 ألفا و 152 إصابة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 11 ألفًا و952 حالة وفاة.



وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 792 ألفا و778 حالة والوفيات إلى 9713 حالة.



وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 18 آلاف 391 إصابة جديدة و59 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17 مليونا و440 ألفا و232 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 166 ألفا و756 حالة وفاة.



وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 177 ألفا و977 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليونا و 238 ألفا و713 حالات إصابة.