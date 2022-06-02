وزير الاقتصاد الألماني يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن

يعتزم وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك القيام بجولة شرق أوسطية، تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.



وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الخميس أن هابيك، وهو أيضا نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، سيجري خلال هذه الجولة محادثات حول العلاقات السياسية والاقتصادية الحالية.



وفي إسرائيل، من المقرر أن يبحث السياسي الذي ينتمي لحزب الخضر، سبل التعاون في مجال الطاقة والمناخ والتقنيات الفائقة.



وقبل عودته المقررة يوم الخميس المقبل، سيشارك هابيك في الأردن في مؤتمر تنظمه وزارة الاقتصاد والموارد الطبيعية الأردنية والحكومة الألمانية.



وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن هذا المؤتمر يهدف إلى تحسين التعاون في مجال الطاقة بين الشرق الأوسط وشمال افريقيا من جانب وأوروبا من جانب آخر ولاسيما في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وترشيد الطاقة.



يذكر أن الهيدروجين الأخضر يتم إنتاجه بدون انبعاث غازات الاحتباس الحراري.



وأضافت وزارة الاقتصاد الألمانية أن تعزيز التعاون مع المنطقة " سيوفر فرصة عظيمة وذلك في ضوء التحديات الجيوسياسية الحالية".