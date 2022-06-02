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مصر
رئيس الوزراء يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الممتدة مع البنك الإسلامى للتنمية
رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
مدبولي: علاقة تعاون وطيدة تربطنا بالبنك الإسلامي للتنمية ومصر تسعد بكونه شريكا رئيسا في مشروعات تنموية
مدبولي: طرح مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار الوطني خلال الأيام المقبلة
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وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 96 مليار دولار
استشهاد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله
شولتس يتوقع عدم كفاية حزم تخفيف الأعباء للعام المقبل بسبب ارتفاع الأسعار
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الزمالك يضم مايا ممدوح لاعبة منتخب مصر للكرة الطائرة
الزمالك يضم دانا شوقي لاعبة منتخب مصر في الكرة الطائرة
بعد 25 عاما.. عادل زكي يتقدم باستقالته من الجهاز الإداري لإنبي
رأي
فن
اليوم.. انطلاق مهرجان أفلام السعودية بفيلم رقم هاتف قديم
جمعية المؤلفين والملحنين تتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن الإساءة لأم كلثوم والشاعر أحمد رامي
بلقيس تحصد جائزتي أفضل أغنية وأفضل كليب بـ دبلوماسي
نقابة المهن الموسيقية تحذر من يتطاول على رموز الفن المصري: سنقف لهؤلاء بالمرصاد
مال وأعمال
أعمال
مواطن
ارتفاع سعر البتكوين وتراجع سهم منصة سولانا للبيانات التسلسلية
إضافة موقعين ومتحفين أثريين إلى منظومة التذاكر الإلكترونية
عضو باقتصادية النواب: مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يدعم مناخ الاستثمار
حوادث وقضايا
إصابة سيدتين سقط عليهما سقف مطبخ في الوراق
بالأسماء.. النيابة تخلي سبيل 10 متهمين جدد في 3 قضايا مختلفة
السيطرة على حريق محدود بكنيسة في الضبعية بالأقصر
مقبرة وسراديب.. ضبط شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بمنزلهما في الأقصر
تليفزيون
فيديو.. مصطفى بكري يحذر من مخدر الشابو: يدفع