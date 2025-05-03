الأمن السوري يعتقل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في دمشق

أفاد «تلفزيون سوريا» بتوقيف طلال ناجي، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة في دمشق، وذلك في خبر عاجل له، مساء السبت.

وأكد مصدر خاص لوكالة «معا» الفلسطينية، أن جهاز الأمن السوري في دمشق، اعتقل طلال ناجي، الذي انتخب أمينا عاما للجبهة عام 2021، خلفًا لأمينها العام السابق أحمد جبريل (أبو جهاد)، الذي توفي بأحد مستشفيات سوريا.

وفي خطوة مماثلة، اعتقلت قوات الأمن السورية، في 22 أبريل الماضي، المسئول في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية خالد خالد، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية في دمشق.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير منتصف أبريل بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هددت باتخاذ موقف صارم مع الإدارة السورية الجديدة، حيث أصدرت مطالب تتضمّن اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ من وصفتهم بـ«المتطرفين»، وطرد المقاومين المنتمين إلى الفصائل الفلسطينية، مقابل تخفيف محدود للعقوبات.



