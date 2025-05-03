جيش الاحتلال يعلن الهجوم على عشرات البنى التحتية والوسائل القتالية في سوريا الليلة الماضية

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مشاهد من الغارات الإسرائيلية على سوريا الليلة الماضية، والتي أشرف عليها قائدا سلاح الجو والقيادة الشمالية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الجيش هاجم الليلة الماضية، من خلال 12 طائرة حربية، عشرات البنى التحتية والوسائل القتالية في أنحاء سوريا، ومن بينها مدافع ضد طائرات ومنصة صواريخ أرض-جو.

وأشار إلى أن «الجيش سيواصل العمل ليتمتع بحرية العمل الجوي؛ بهدف تحقيق مهامه، ولإزالة كل تهديد في المنطقة»، وفقًا لتدوينته.

وفي وقت سابق، كشف الجيش الإسرائيلي، أنه «منتشر في جنوب سوريا»، زاعمًا أنه على استعداد لمنع دخول «قوات معادية» إلى المناطق الدرزية.

وأضاف أنه «منتشر في جنوب سوريا، ومستعد لمنع دخول قوات معادية إلى منطقة القرى الدرزية»، من دون أن يوضح عدد القوات المنتشرة، وإن كان قد أجرى انتشارًا جديدًا.

وأورد، في بيان مقتضب، أنه «يواصل متابعة التطورات، مع الحفاظ على الجاهزية للدفاع، ولمختلف السيناريوهات».

وشنَّت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 20 غارة، استهدفت مراكز عسكرية في جميع أنحاء سوريا، ليل الجمعة السبت، بعد أن كانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ ضربة قرب القصر الرئاسي في دمشق.

وجاءت هذه الغارات عقب اشتباكات بين مسلحين دروز وعناصر أمن ومقاتلين مرتبطين بالسلطات السورية في ريف دمشق، وفي جنوب البلاد.