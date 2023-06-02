أبو الغيط: الخلافات العربية مع إيران وتركيا هدأت

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المتابع لقرارات القمة العربية في جدة، يكتشف أن القرارات الخاصة بتركيا وإيران تم تخفيف حدتها.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أنه كان هناك مقدمات لذلك؛ بمعنى أن الخلاف التركي المصري كانت هناك ملامح على مدى نحو 3 أشهر سابقة للقمة أن يهدأ، ونفس الشيء بالنسبة للملكة العربية السعودية وإيران، ومع هذا الهدوء انعكس الأمر على القرارات التي يتبناها العالم العربي تجاه دول الجوار.

وتابع: «لا يفوتنا أن دولتي الجوار الكبار إيران وتركيا بعد ما سمى بالربيع العربي، وهو ما أسميه بالتديمر العربي الذي سبب فشلًا وضياعًا لدول عربية، تصرفتا تصرفات ما كان ينبغي لهما أن يقوما بها، فتركيا وإيران كان هدفهما تحقيق مصالحهما المباشرة على مستوى الإقليم كله».

واستطرد: «الدول العربية شحذت همتها متمثلة في مصر والسعودية، وتم إيقاف هذا التدخل، والدول نفسها تنبهت أن هذا التدخل أضر بمصالحها كثيرا، وبدأت تهدأ، والعالم العربي تقبل هذا الأمر والانفتاح وتحرك في اتجاه القبول وتحسنت هذه العلاقة».

ووجه الشكر لأطراف عربية: «نشكر سلطة عمان والعراق فيما يتعلق بإيران، وهناك أحاديث كثيرة عن جهد جديد للسلطنة؛ فيما يتعلق بمصر مع إيران، وهناك التقارير التي ظهرت في مونديال قطر، حيث لعبت قطر دورا في أن يكون الرئيس أردوغان موجودا والرئيس السيسي في افتتاح المونديال، كي يحدث اللقاء؛ لكي يبرد الجو وتحسن العلاقات، وكل ذلك يعكس تطورات طيبة».