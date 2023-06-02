حملة تفتيش في شرق ألمانيا مرتبطة بانفجارات خط أنابيب «نورد ستريم»

أعلن الادعاء العام الألماني، اليوم الجمعة، أن محققين ألمان يحققون في انفجارات خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الذي يمر تحت بحر البلطيق، وقاموا بتفتيش مبنى سكني في مدينة فرانكفورت على نهر الأودر بشرق البلاد الأسبوع الماضي.

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام الاتحادي في كارلسروه، إن المبنى يخص شخص غير مشتبه به في الانفجارات التي وقعت في سبتمبر من العام الماضي، مؤكدة تقارير سابقة في هذا الشأن أوردتها وسائل إعلام ألمانية.

وبحسب التقارير، فإن المبنى مملوك لشريك سابق لأحد المشتبه بهم في القضية.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، تم اكتشاف أربعة تسريبات بالقرب من جزيرة برنهولم الدنماركية في خطي نورد ستريم 1 و 2، اللذين تم بناؤهما لنقل الغاز مباشرة من روسيا إلى ألمانيا.

وبدأ الادعاء العام الألماني تحقيقا في 10 أكتوبر الماضي للاشتباه في أن الانفجارات كانت متعمدة.

ووفقا لاستقصاءات أجرتها وسائل إعلام ألمانية في السابق، فإن العديد من المسارات تؤدي إلى اتجاه أوكرانيا. وتفترض التقارير تورط شركات صورية وشخص له صلات محتملة بالجيش الأوكراني في الانفجارات.

ولم يعلق مكتب المدعي العام الألماني ولا الحكومة الألمانية على التقارير.