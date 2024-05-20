حركة حماس تطالب الجنائية الدولية بتوقيف مجرمي الحرب في إسرائيل

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طالبت حركة حماس، اليوم الاثنين، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق "كافة مجرمي الحرب" من قادة إسرائيل وإلغاء مذكرات التوقيف بحقّ قادة المقاومة.

جاء ذلك في بيان عبر منصة تلجرام بعد ساعات من إعلان مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

واستنكرت حماس بشدَة محاولات مدعي عام الجنائية الدولية "مساواة الضحية بالجلاد" عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية "دون أساس قانوني".

وأضافت أن "مذكرات التوقيف والاعتقال من الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل جاءت متأخرة 7 أشهر بعد ارتكاب آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.



