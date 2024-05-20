بعد تأكيد السلطات الإيرانية، مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إثر سقوط مروحية كانت تقلهما، أمس الأحد، فوق منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية، سرعان ما تصدرت توقعات للعرافة اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، الساحة وسط حالة كبيرة من الجدل.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف، في حلقة سابقة لها مع الإعلامي اللبناني نيشان، حيث كان يستضفها في ليلة رأس السنة الماضية، بحادث طائرة سيقع في الأشهر الأولى من عام 2024، ولن ينجو منه أحد، وسيشغل هذا الحادث العالم بأسره وحتى وسائل الإعلام.

وقالت ليلى عبد اللطيف، في لقائها التلفزيوني الذي انتشر على نطاق واسع، بعد وفاة رئيسي واللهيان: "هناك طائرة ستشغل العالم، ولن ينجو منها أحد، في الأشهر الأولى من هذه السنة، والعالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة ظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة، كيف ووين ما بعرف".

فهل تصدق تنبؤات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف؟



ليلى عبد اللطيف، عرافة لبنانية عادة ما تخرج في بعض البرامج وتتوقع بعض الأحداث للمستقبل، كطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، والأزمات التي حدثت في اليمن، وعودة الاغتيالات في لبنان، وأيضا اجتياح الأوبئة والأمراض البلاد.

*الوزير اللبناني رئيسا للبنان



ولكن ليس كل ما توقعته عبد اللطيف تحقق، ففي عام 2015، توقعت العرافة اللبنانية أن يصل الوزير اللبناني السابق جان عبيد ليكون رئيسا للبنان، وهو ما أخفق فيه بعد انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية.

وبعد غياب طويل عن الشاشة، خرجت عبد اللطيف بعد عام كامل في برنامج "لهون وبس" مع هشام حداد على فضائية "إل بي سي آي"، زاعمة أنها تحدثت عن دور لميشال عون والقوات سابقا، في إشارة إلى تحقيق تنبؤاتها، وفق ما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية.

ورغم إخفاق توقعاتها، أكدت "عبد اللطيف"، أن جان عبيد سيكون يوماً ما رئيساً للجمهورية، ولو بلغ من العمر 80 عاماً، وأنها لن تغير توقعاتها وأن إلهاماتها لا تتحدد بوقت.

وفي عام 2016، كشفت العرافة ليلى عبد اللطيف عن أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم تزوّجت لكنها لم تفصح عن اسم زوجها، في لقائها التلفزيوني، ولكن عادت بعدها ونشرت صورة نجوى كرم مع فيليب زيادة، كتب عليها "زواج المطربة اللبنانية نجوى كرم من رجل الأعمال اللبناني فيليب زيادة الذي يصغرها في السن بحوالي 10 سنوات".

لكن نجوى كرم نفت ذلك، عندما حلت ضيفة على الحلقة الأخيرة من برنامج "ديو المشاهير"، فحين سألتها مقدمة البرنامج أنابيلا هلال عن المشترك "الأهضم"، قالت ممازحة: ليلى عبد اللطيف لأن "كل سنة بتقول بدي أتزوج وبوعد حالي قلت بلكي بتعرف أكتر مني".

وفي نفس العام، أفصحت ليلى عبد اللطيف عن زواج إليسا، وهو أمر نفته الأخيرة على حسابها عبر "إكس"، حيث قالت: "انتشرت الكثير من الشائعات خلال الأيام الماضية، ومنها شائعات شديدة الكذب".

وتابعت: "قالوا تزوجت، قالوا أواجه مشاكل زوجية، وهناك من قال إنني حامل، فليكن واضحا للجميع أنه عندما يكون لدى شيء يقال سأقوله، لن أخجل من عيش حياتي".