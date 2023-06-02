استطلاع رأي: استمرار صعود نجم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وتدهور شعبية الحكومة

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استمرار صعود نجم "المُعسكر الوطني" بقيادة وزير الدفاع السابق بيني جانتس، في ظل التراجع المستمر في شعبية الأحزاب المكونة للائتلاف اليميني الحالي برئاسة بنيامين نتنياهو.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، يحصل "المُعسكر الوطني" على 29 مقعدًا حال إجراء انتخابات الكنيست اليوم.

وبالمقارنة مع نتائج الاستطلاع الأخير للصحيفة، يزداد تمثيل حزب "جانتس" بمقعدين إضافيين، ليواصل حصد نتائج إيجابية في الاستطلاعات.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، تفوق جانتس على رئيس الحكومة الحالي نتنياهو، إذ حصل الأول على دعم 43% من المستطلعة آراؤهم، فيما حصل الأخير على تأييد 39%.

وبيّن الاستطلاع حصول أحزاب الائتلاف الحالي على 52 مقعدا موزعة على النحو الآتي: "الليكود" 26 مقعدا، "شاس" 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، "الصهيونية الدينية" برئاسة الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش 6 مقاعد، فيما يتأرجح "العظمة اليهودية" برئاسة المتطرف ايتمار بن جفير فوق نسبة الحسم ويحصل على 4 مقاعد.

وفي المقابل، تحصل أحزاب المعارضة الحالية على 68 مقعدًا موزعة على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" 29 مقعدا، "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد 18 مقعدًا، "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان 6 مقاعد، تحالف (الجبهة/ العربية للتغيير) 6 مقاعد، "الموحدة" 5 مقاعد، "ميرتس" 4 مقاعد.

وفي حين لا يتجاوز حزب "العمل" نسبة الحسم، أظهر الاستطلاع أن قائمة انتخابية موحّدة تضم "ميرتس" و"العمل" قد تحصل على 8 مقاعد على حساب "هناك مستقبل" الذي يتراجع إلى 15 مقعدا، غير أن توزيع المقاعد على المعسكرين السياسيين، لن يتأثر.