بوتين: لن نسمح بزعزعة استقرار الأوضاع في روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إننا لن نسمح بزعزعة استقرار الأوضاع في روسيا".

وأكد الرئيس الروسي -خلال الاجتماع التنفيذي مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية- "أن قضايا العلاقات ما بين الأعراق المختلفة داخل روسيا وقضية الأمن هامة للغاية، مع الأخذ في الاعتبار أن 190 مجموعة عرقية تعيش في البلاد، فيما يرغب بعض الكارهين بتأجيج مشاعر الكراهية لزعزعة استقرار الوضع في روسيا".

وأضاف بوتين: "لن نسمح للمسيئين بزعزعة الوضع في البلاد، لذلك فإن التعامل مع قضايا ضمان الأمن السياسي الداخلي، لابد أن يتم مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي لا يزال يبذلها من يكرهنا ويكثفها من أجل زعزعة الوضع في الداخل، وعلينا أن نفعل كل شيء حتى لا نسمح لهم بذلك تحت أي ظرف من الظروف".

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الروسي أن الكتب تبقى أهم مصدر للتعلّم على الرغم من انتشار استخدام التقنيات المتقدمة وانتشار الوسائل المعلوماتية.

وقال بوتين - في كلمته للمشاركين في مهرجان الكتاب "الساحة الحمراء" والتي تلاها ممثل الرئيس الروسي المفوض في الدائرة الفيدرالية المركزية إيغور شيغوليف "على الرغم من الاستخدام الواسع للتكنولوجيات الحديثة المتقدمة والوسائل المعلوماتية، يبقى الكتاب أهم مصدر للتعليم، فهو يعلم على الخير ويربي أفضل الصفات والمبادئ الأخلاقية العالية في الإنسان".

وأضاف أن برنامج مهرجان الكتاب في عام 2023، يتميز بتنوعه، وأنا متأكد من أن المهرجان سيجذب انتباه عدد كبير من المتخصصين والضيوف، وسيعزز الترويج للأدب عالي الجودة والهادف ولثقافة القراءة بشكل عام وخاصة بين الشباب.

من ناحية أخرى، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف أن الجيش الأوكراني قصف قرية في منطقة شيبيكينو الحدودية مع أوكرانيا، مؤكدا أن القصف استهدف عدة تجمعات سكانية في المنطقة، ما أدى لمقتل امرأتين وإصابة آخرين.

وقال غلادكوف إن "القوات الأوكرانية قصفت جزءا من طريق للسيارات في قرية ماسلوفا بريستان بمنطقة شيبيكينو، وأصابت شظايا القذائف سيارات كانت تمر هناك لحظة الحادث، ولقيت امرأتان كانتا على متن إحدى السيارات مصرعهما على الفور، متأثرتين بجراحهما، كما أن هناك مصابين في سيارة أخرى"، مؤكدا أنه تم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.