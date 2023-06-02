الإيسيسكو تطلق موقعها الإلكتروني الجديد: مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي وشخصية افتراضية للتصفح

أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) موقعها الإلكتروني الرسمي في حلته الجديدة، والمزود بأحدث التقنيات، ليتوافق مع المتصفحات الحديثة للإنترنت والأجهزة الذكية.

كما يوفر الموقع شخصية افتراضية باسم "عالِم" لمساعدة زوار الموقع على تصفحه، وتسهيل التعرف عن كثب على جميع قطاعات وإدارات ومراكز الإيسيسكو وبرامج وأنشطة المنظمة، من خلال الإجابة على أسئلتهم المتعلقة بالإيسيسكو، باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية "شات جي بي تي".

وتم إطلاق موقع الإيسيسكو الرسمي (https://icesco.org/ar) اليوم الجمعة من جناح المنظمة بمعرض جيتكس أفريقيا 2023 في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، والدكتور سعيد بن محمد البرعمي، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة المغربية، وعدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات بالإيسيسكو، وممثلي الشركة التي شاركت في تحديث الموقع وتطوير التقنيات المستخدمة به.

وخلال حفل الإطلاق، تم تقديم عرض حول أهم مميزات موقع الإيسيسكو الإلكتروني الجديد، حيث حرصت المنظمة أن يكون بمواصفات فنية جاذبة ومنسجمة وبتقنيات عالية الجودة، تمنح رواد الموقع تجربة مستخدم مرنة تمكنه من الوصول إلى المعلومات بسرعة، حيث أجاب "عالِم" بدقة على أسئلة الحضور خلال حفل الإطلاق.

ويشتمل الموقع على مجموعة من الأقسام تظهر اختصاصات وقطاعات منظمة الإيسيسكو الأساسية: التربية، والعلوم والتقنية، والثقافة والاتصال، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والإدارات والمراكز المتخصصة المختلفة بالمنظمة، ومنها مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومركز الاستشراف الاستراتيجي، ومركز الحوار الحضاري، ومركز التراث في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى قسم خاص بالأخبار يتم تحديثه بشكل منتظم، وقسم الإصدارات والمنشورات والتقارير العلمية.

وقامت المنظمة بتطوير تطبيق حديث ومبتكر مخصص للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بدولها الأعضاء، يهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات وتسريع العمليات الإدارية، بالاعتماد على تكنولوجيا رائدة توفر بيئة رقمية متطورة للدول من أجل التفاعل والتعاون بينها بمرونة؛ لتحقيق أقصى استفادة من التجارب الرائدة، كما تم تزويد التطبيق بأجود تقنيات الحماية المتقدمة، من أجل ضمان سرية وسلامة المعلومات والبيانات.