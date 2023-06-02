الرئيس التركي يدعو مستشار النمسا لزيارة أنقرة والاحتفال بـ100 عام على علاقات البلدين

تلقى المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الجمعة، دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا والاحتفال معا بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية النمساوية التركية.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية على هامش اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية والتي دعى إليها الرئيس التركي ولكنه لم يسافر إلى مولدوفا.

وقال نيهمر إنه حرص على تهنئة الرئيس التركي على إعادة انتخابه، مشيرا إلى تنامي الحوار بين البلدين، وهناك فرصة حتى نتمكن من إعادة بناء العلاقات بين النمسا وتركيا، لافتا إلى أنه منذ صفقة الحبوب لأوكرانيا تم تطوير علاقة قوية للغاية مع أردوغان على مدى شهور الحرب.

وطلب المستشار النمساوي من الرئيس التركي، أن يحث الجالية التركية في النمسا على احترام البلاد، وذلك بعد أعمال شغب في إطار الاحتفالات بفوز الرئيس التركي، مشيرا إلى أن أردوغان له تأثير كبير على الجالية التركية في النمسا.