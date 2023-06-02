شحنة بطاطس تتسبب في كارثة مرورية بالدنمارك

تبعثرت محتويات شاحنة نقل تحتوي على كميات كبيرة من البطاطس، على طريق رئيسي يربط بين جزيرتين دنماركيتين، فضلا عن أنه يعد وصلة لإحدى الجزيرة بالعاصمة كوبنهاجن، ومن ثم بقية أرجاء الدنمارك، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقالت الشرطة الدنماركية، إنها احتجزت سائق الشاحنة الذي يبلغ من عمره 57 عاما؛ لاتهامه بالتهور وتعريض حياة الآخرين للخطر الداهم.

ومن جهة أخرى، أوضحت مديرية الطرق الدنماركية، أن بعض الطرق أصبحت زلقة، وحثت السائقين على القيادة ببطء؛ لتفادي وقوع حوادث من ذلك النوع.

ومن المفارقات، أشارت الإذاعة العامة الدنماركية إلى أن تسرب البطاطس حدث في نفس اليوم الذي أقر فيه البرلمان الدنماركي قانونًا يفرض ضرائب على شاحنات الديزل التي تنقل الحمولات الثقيلة.

وأثار الإجراء البرلماني الجديد احتجاجات من سائقي الشاحنات في الأسابيع الأخيرة، حيث أغلقوا بشكل سلمي الطرق السريعة والرئيسية في جميع أنحاء البلاد، بدعوى أن الضريبة ستصعب من سبل عيشهم.

وفي المقابل، ترى أغلبية البرلمان الدنماركي أن فرض تلك الضرائب يعد أمرا حيويا؛ لأن استمرار استخدام الشاحنات التي تعمل بالغاز والديزل أمر غير مستدام بيئيا.

ومع تداول أخبار حادث اليوم، علّق عدد كبير من سائقي الشاحنات إضرابهم واحتجاجاتهم، مؤكدين أنهم سيعودون في وقت لاحق وقريب؛ لكن حادث اليوم وضعهم في مواجهة سلامة الناس وأمنهم، وهو الأمر الذي هم بالتأكيد لا يقصدونه.