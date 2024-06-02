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إصابة إسرائيليين اثنين جراء سقوط صاروخ في الجليل الأعلى

آية صلاح
نشر في: الأحد 2 يونيو 2024 - 8:13 م | آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 8:13 م

أصيب إسرائيليان بجروح طفيفة، اليوم الأحد، جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان، في مدينة كريات شمونة بالجليل الأعلى، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن سقوط صاروخ من جنوب لبنان في كريات شمونة تسبب بوقوع إصابتين طفيفتين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القناة 12 العبرية، أن طائرتين مسيّرتين أُطلقتا من الأراضي اللبنانية وانفجرتا في منطقة الجليل الغربي دون خسائر.

فيما أعلن حزب الله، عبر بيان، أن عناصره قصفوا مقر قيادة "فرقة الجولان 210" الإسرائيلية في ثكنة "نفح" بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا؛ ردا على قصف الجيش الإسرائيلي منطقة البقاع شرقي لبنان.

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