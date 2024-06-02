المستشار الألماني يتوجه إلى مناطق الفيضانات في ولاية بافاريا

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مناطق الفيضانات في ولاية بافاريا غدا الاثنين، للاطلاع على طبيعة الوضع هناك.

وأعلنت وزارة الداخلية في ولاية بافاريا مساء اليوم الأحد، أن المستشار الألماني سيصل إلى منطقة رايشرتسهوفن في بافاريا العليا برفقة رئيس حكومة بافاريا ماركوس زودر ووزير الداخلية البافاري يوأخيم هيرمان.

وكان شولتس يعتزم بالأساس زيارة منطقة المشجعين الخاصة ببطولة أوروبا في العاصمة البافارية ميونخ غدا الاثنين.

وكان مئات الأشخاص اضطروا إلى مغادرة منازلهم بعدما فاضت الأنهار والجداول في تلك المنطقة وفي العديد من المناطق الأخرى، خاصة في ولايتي بافاريا وبادن فورتمبرج في جنوب ألمانيا بعد أيام من الأمطار المستمرة.

ويشارك مئات الأشخاص في تلك المناطق في تقديم المساعدة.