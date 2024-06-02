موظفو الإغاثة يحذرون من توقف توزيع المكملات الغذائية بقطاع غزة

حذر موظفو الإغاثة، من توقف توزيع المكملات الغذائية في قطاع غزة، قائلين إنه يهدد حياة أكثر من 3 آلاف طفل يعانون سوء تغذية حادا.

ونقلت صحيفة «جارديان» عن رئيس قسم الاتصالات بمنظمة «يونيسف» في فلسطين جوناثان كريكس، إن «الوضع في مدينة رفح كارثي بالنسبة للأطفال»، محذرًا من أن «توقف توزيع الإمدادات والمكملات الغذائية يهدد حياة 3 آلاف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد».

من جهته، أكد مدير برنامج الأغذية العالمي لفلسطين ماثيو هولينجورث، أن الإمدادات الغذائية بدأت تنفد لدى السكان الذين يعيشون في جنوب القطاع، قائلًا إن الوضع يتدهور بتلك المناطق.

وأضاف: «أمامنا أسبوع أو أقل قبل أن تنفد كل المساعدات التي تمكن الناس من الحصول عليها خلال شهر أبريل وبداية شهر مايو».

وحذر من أن «الأطفال عادةً لا يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف في المستشفيات، بل يموتون في المنزل أو في الشارع أو في المكان الذي لجأوا إليه»، مشيرًا إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من أطفال غزة - ماتوا بسبب سوء التغذية - لا يتم تمثيلهم في الأرقام الرسمية المذكورة.

ويقضي معظم الأطفال دون سن الخامسة في غزة أيامًا كاملة دون تناول أي شيء على الإطلاق.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، إن مسحًا أجرته المنظمة، خلُص إلى أن 85% منهم أمضوا يومًا واحدًا على الأقل دون طعام.

ومع انهيار إمكانية الحصول على الغذاء والرعاية الطبية، أصبحت المجاعة تهدد الجميع تقريبًا في جنوب غزة الآن.

وأعربت 20 وكالة إغاثة دولية، الأسبوع الماضي، في بيان مشترك، عن مخاوفها من «تسارع الوفيات بسبب الجوع والمرض والحرمان من المساعدة الطبية».