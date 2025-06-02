بريطانيا تنضم إلى داعمي خطة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء الغربية

أصبحت المملكة المتحدة اليوم الأحد أحدث دولة تدعم موقف المغرب بشأن الصحراء الغربية المتنازع عليها، ووصفت خطته للإبقاء على الإقليم تحت السيادة المغربية بأنها "الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراجماتية" لحل النزاع المستمر منذ عقود.

وفي مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة المغربية، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن المملكة المتحدة تقوم بتغيير موقفها لتدعم خطة المغرب التي تقترح منح الإقليم حُكما ذاتيا محدودا تحت السيادة المغربية. وأشاد هو ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالعلاقات الثنائية في مجالي الأمن والتجارة، مشيرين إلى دور المغرب كمضيف مشارك لكأس العالم لكرة القدم 2030.

وقال لامي: "لقد حان الوقت للتوصل إلى حل والمضي قدما بهذه القضية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز استقرار شمال إفريقيا".

كما جدد دعمه للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، ودعا المغرب إلى "توضيح تفاصيل ما يمكن أن يعنيه الحكم الذاتي ضمن الدولة المغربية للمنطقة".

يشار إلى أن الصحراء الغربية هي شريط صحراوي ساحلي غني بالفوسفات والثروة السمكية، وتعتبره الأمم المتحدة "إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي" منذ ما يقرب من 50 عاما من النزاع. وتطالب كل من المغرب وجبهة البوليساريو، وهي حركة انفصالية تعمل انطلاقاً من مخيمات لاجئين في جنوب غرب الجزائر، بالسيادة عليه.

ويُعتبر هذا التحول في الموقف البريطاني تحقيقا لهدف رئيسي من أهداف السياسة الخارجية المغربية، ويجعل المملكة المتحدة ثالث عضو دائم في مجلس الأمن الدولي يدعم الموقف المغربي بعد فرنسا والولايات المتحدة. ومنذ عام 1991، تدير الأمم المتحدة بعثة حفظ سلام تهدف إلى تنظيم استفتاء لتحديد وضع الإقليم، الذي يخضع بأكمله تقريبا لسيطرة المغرب باستثناء شريط صغير قرب الحدود الجزائرية.