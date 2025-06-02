روسيا: تلقينا مسودة مذكرة أوكرانية بشأن السلام

أعلن فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي بمفاوضات إسطنبول، أن الجانب الأوكراني قدّم مسودة مذكرة تتعلق بحل الأزمة وإحلال السلام بين البلدين.

وقال ميدينسكي وهو مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريح أدلى به لقناة "روسيا اليوم" مساء الأحد، إن كييف قدمت الوثيقة باللغتين الأوكرانية والإنجليزية.

وتابع: "الوفد الروسي تلقى نسخة من مذكرة تتعلق بالحل السلمي من الجانب الأوكراني".

وأضاف أن اختلاف اللغة في الوثيقة لا يُشكّل مشكلة بالنسبة لبلاده، مشيراً إلى أن النقاط الرئيسية الواردة في المذكرة نُشرت في وسائل الإعلام الغربية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أنه كلّف وفدا برئاسة وزير الدفاع رستم عمروف، للمشاركة بمفاوضات السلام بهدف إنهاء الحرب.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء الماضي، إن بلاده عرضت على أوكرانيا عقد جولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول في 2 يونيو الجاري، وإن ميدينسكي، مستشار الرئيس الروسي، سيقود الوفد.

واستضافت إسطنبول، في 15 و16 مايو الماضي، مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية منذ 24 فبراير 2022، وتشترط روسيا لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.



