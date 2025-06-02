سي إن إن: هيجسيث تلقى إحاطات منتظمة حول هجوم شبكة العنكبوت الأوكراني

تلقى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إحاطات منتظمة حول سير هجمات المسيرات الأوكرانية على مطارات عسكرية روسية عُرف بـ"شبكة العنكبوت"، أمس الأحد، لكنه لم يتواصل مع ممثلي كييف بهذا الشأن.

وحسب المسئولين، فقد تم إطلاع وزير الدفاع "بشكل منتظم على ما يجري يوم الأحد أثناء توجهه إلى قاعدة أندروز الجوية".

وفي الوقت نفسه، أكد مصدر للقناة أن واشنطن لم تخطر مسبقا بنية كييف تنفيذ ضربات على الأراضي الروسية.

ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل رسمي من البيت الأبيض أو البنتاجون بشأن هذه الأحداث.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأحد، التصدي لهجوم أوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة استهدف عدة مطارات عسكرية، مضيفة أنه اشتعلت النيران في عدة وحدات من الطائرات نتيجة الهجمات، لكن تم إخماد الحرائق ولم تسجل أي إصابات بين العسكريين أو المدنيين.