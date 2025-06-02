أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، زيارة تفقدية لشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر بمدينة بلقاس، لمتابعة سير العمل ومراحل إنتاج السكر من محصول البنجر.

وكان في استقبال المحافظ، الدكتور ممدوح أبو القاسم، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور محمود نور الدين، رئيس المصانع، والمهندس قنديل محمد، نائب رئيس المصانع، بحضور محمد السيد، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وغادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة بلقاس.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول خطوط الإنتاج، والمنتجات المستخرجة من البنجر، والتي تشمل السكر الخام، والمولاس، وأعلاف عالية الجودة يتم تصديرها للدول الأوروبية.

كما تفقد المحافظ خطوط الإنتاج منذ دخول البنجر الخام وحتى خروج السكر النهائي، مشيدًا بجودة المنتج وكفاءة العملية الإنتاجية، وقال:"أشعر بالفخر والاعتزاز بوجودي داخل هذا الصرح الصناعي العملاق، الذي يُعد من أكبر مصانع إنتاج السكر في الشرق الأوسط، ويمثل مفخرة حقيقية لمحافظة الدقهلية."

وأكد مرزوق دعمه الكامل للمصانع، والعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجهها، بدءًا من تطوير الطرق المؤدية لها، وصولًا إلى دعم وتشجيع المزارعين على زراعة البنجر لزيادة حجم الإنتاج.

وأشار إلى أن الصناعات الزراعية تمثل مستقبل الصناعة المصرية، وقاطرة التنمية للنهوض بالاقتصاد الوطني، لما لها من دور في دعم الزراعة، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاستيراد، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق وفرة في العملة الأجنبية.

وأعلن المحافظ خلال الزيارة عن افتتاح فرع للبنك الزراعي المصري بقلابشو قريبًا، لتقديم الخدمات للمزارعين والعاملين في مصانع السكر، مؤكدًا أن القرار جاء استجابة لمطالب الأهالي والمزارعين، بعد تواصله المباشر مع البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.

والجدير بالذكر أن شركة الدقهلية للسكر تضم مصنعين على مساحة 316 فدانًا، بطاقة استيعابية 24 ألف طن من البنجر يوميًا، وبطاقة إنتاجية تبلغ 3,500 طن من السكر يوميًا، وتنتج سنويًا 2.5 مليون طن من السكر، و130 ألف طن من المولاس، و140 ألف طن من الأعلاف.

وتوفر المصانع نحو 1500 فرصة عمل، وتخدم 45 ألف مزارع يزرعون البنجر على مساحة 130 ألف فدان.

وفي ختام الزيارة، أهدى رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر درع الشركة لمحافظ الدقهلية، تقديرًا لدعمه المتواصل لجهود التطوير وزيادة الإنتاج بالمصانع.