الجزائر تأسف للموقف الجديد لبريطانيا بشأن النزاع في الصحراء الغربية

أعربت الجزائر اليوم الأحد، عن أسفها للموقف الجديد للمملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية، ودعم مُخطط الحكم الذاتي المغربي.

واليوم الأحد، أعلنت المملكة المتحدة، أنها تعتبر "المخطط المغربي للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وعملية لتسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية"، وذلك في بيان مشترك وقّعه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، في الرباط.

وردت وزارة الخارجية الجزائرية ببيان جاء فيه: " إن هذا المُقترح وطوال الـ 18 سنة التي أعقبت تقديمه لم يتم عرضه على الصحراويين كأساس للتفاوض مثلما لم يتم التعاطي معه يوما على محمل الجد من قبل مبعوثي الأمم المتحدة الذين تداولوا على هذا المنصب".

وأضاف ذات المصدر: " مبعوثو الأمم المتحدة جميعهم أقروا بأن المبادرة المغربية فارغة المحتوى وغير قادرة على الإسهام في التوصل إلى تسوية جادة وذات مصداقية للنزاع في الصحراء الغربية".

ونوّهت الخارجية الجزائرية أن "الغاية من مخطط الحكم الذاتي المغربي لم تكن يوما الاستناد إليه كأساس حل سياسي لهذا النزاع"، بل أن " مراميه الحقة كانت تتمثل على الدوام في شغل الساحة من أجل قطع الطريق أمام أي مساع جادة للتوصل إلى تسوية حقيقية والسماح للمغرب بكسب المزيد من الوقت وتعويد المجموعة الدولية بشكل تدريجي على الأمر الواقع الاستعماري المتمثل في الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية".

ورغم ذلك أكدت الجزائر أنها تسجل بأن المملكة المتحدة لم تتطرق للسيادة المغربية المزعومة على إقليم الصحراء الغربية، ولم تقدم أي دعم لها وهي بذلك لا تزكي الاحتلال غير الشرعي لهذا الإقليم المصنف كـ"إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي" وفقا للشرعية الدولية.

كما أشارت أن كاتب الدولة البريطاني ديفيد لامي، قد أكد بشكل علني ورسمي خلال مؤتمر صحفي ( في الرباط)، تمسك المملكة المتحدة بمبدأ الحق في تقرير المصير.

وختم البيان يقول: ": على ضوء هذه الخاصية المزدوجة التي يتميز بها الموقف البريطاني الجديد من قضية الصحراء الغربية تأمل الجزائر في أن تواصل المملكة المتحدة بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن العمل على مساءلة المغرب عن مسؤولياته الدولية والسهر على احترام الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص عقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار".