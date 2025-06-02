 أوتشا: أقل من 18% من غزة مسموح فيها بتواجد مدنيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوتشا: أقل من 18% من غزة مسموح فيها بتواجد مدنيين

وكالات
نشر في: الإثنين 2 يونيو 2025 - 12:34 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يونيو 2025 - 12:35 م

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنه مع توسع العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، لم يتبق سوى أقل من 18% من مساحة القطاع كمنطقة يُسمح فيها بوجود المدنيين، أما بقية المساحة، فإما تحت سيطرة إسرائيلية مباشرة أو تعتبر مناطق إخلاء وتتعرض لقصف متواصل.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أشار مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إلى استمرار النزوح في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث نزح نحو 200 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين فقط، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وذكرت الأمم المتحدة أن الوضع الكارثي في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب، مع استمرار القصف في جميع أنحاء القطاع، لاسيما في الشمال حيث أُجبر آخر مستشفى يعمل جزئيا على الإخلاء.

وأكد (أوتشا) أن الخدمات الإنسانية في غزة من أكثر العمليات التي تواجه العراقيل في التاريخ الحديث للاستجابة الإنسانية العالمية في أي مكان، فمنذ مارس الماضي، فرضت السلطات الإسرائيلية طوقا محكما على المساعدات الإنسانية والبضائع، لتسمح في الأسبوعين الماضيين بدخول ما وصفته الأمم المتحدة بـ"نقطة في بحر الاحتياجات" من إمدادات محددة إلى قطاع غزة.

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