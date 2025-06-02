وول ستريت جورنال: واشنطن توقف تشديد ضغوط العقوبات على طهران

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم أمس الأحد نقلا عن مصادر، بأن البيت الأبيض أوعز بالتوقف عن فرض عقوبات جديدة على إيران.





ووفقا لهذه المصادر، أرسلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الأسبوع الماضي توجيها إلى وزارتي الخارجية والمالية ومجلس الأمن القومي تطالبهم فيه "بوقف كل الأنشطة الهادفة إلى فرض عقوبات جديدة على إيران".



ونوهت الصحيفة بأنه نتيجة لذلك، توقفت فعليا حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة "أقصى قدر من الضغط" على إيران.

من جانبها، لم تدحض آنا كيلي نائبة ليفيت، هذه المعلومات بشكل مباشر في تعليقها على المقالة، وفقط قالت إن "أي قرارات جديدة بشأن قضية العقوبات سيتم الإعلان عنها إما من قبل البيت الأبيض أو الإدارات المعنية".

وتشير الصحيفة إلى أن المرة الأخيرة التي فرضت فيها واشنطن قيودا جديدة على طهران كانت في 21 مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين أرجأت وزارة المالية الأمريكية الإعلان عن عقوبات جديدة مرتين على الأقل.

وترجح الصحيفة، أن تظل قائمة ومستمرة القيود الأساسية المفروضة على مبيعات النفط والأصول الإيرانية المجمدة. ولكن وبحسب المقالة، يشعر بعض مسؤولي إدارة ترامب بالقلق إزاء عدم الوضوح بشأن مدة ونطاق هذا التوقف. ويعتقد بعضهم أن الغرض من هذا النهج هو تحليل التدابير التقييدية المستقبلية بعناية "في ضوء المفاوضات الحساسة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

في 30 مايو الماضي، صرح ترامب بإمكانية إبرام واشنطن وطهران اتفاقا بشأن البرنامج النووي الإيراني قريبا. ولكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أشار من جانبه إلى أن البلدين ما زالا بعيدين عن إبرام اتفاق.