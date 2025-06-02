نيجيريا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 200 شخص ووقف جهود الإنقاذ

قال مسؤول محلي إن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في بلدة تجارية في ولاية نيجر في شمال وسط البلاد ارتفعت إلى 200 شخص على الأقل اليوم الأحد.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت قبل فجر الخميس الماضي في حدوث فيضانات مدمرة في موكوا، على بعد نحو (380 كيلومترا) غرب أبوجا وهي مركز تجاري ومركز نقل رئيسي حيث يبيع المزارعون في شمال نيجيريا منتجاتهم وغيرها من الأطعمة للتجار من الجنوب.

وأكد نائب رئيس حكومة موكوا المحلية موسى كيمبوكو الحصيلة المحدثة للقتلى إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأحد. وقال إنه تم إلغاء عمليات الإنقاذ لأن السلطات لم تعد تعتقد أن هناك ناجين.

وأضاف كيمبوكو أنه لمنع تفشي الأمراض، يقوم المسؤولون حاليا باستخراج الجثث المدفونة تحت الأنقاض.

وكان إبراهيم أودو حسيني، المتحدث باسم وكالة الطوارئ بولاية نيجر قد قال أمس إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص فى بلدة موكوا أصبحوا فى عداد المشردين .

وأضاف حسينى أن الأمطار تسببت فى إلحاق أضرار بما لا يقل عن 500 منزل فى ثلاث مناطق، مما حجب الرؤية تقريبا عن اسطح المباني، بينما وصل منسوب المياه إلى وسط أجسام المقيمين.

وأصدر الرئيس النيجيري بولا تينوبو، توجيهاته للمركز الوطنى للتعامل من الطوارئ الوطنية بالإسراع فى تقديم المساعدات للولاية.

وقال تينوبو فى رسالة وجهها فى وقت متأخر مساء الجمعة " إن عمليات البحث والإنقاذ جارية، وتم تعبئة كل الوكالات الفيدرالية والمعنية لدعم جهود حكومة ولاية نيجر" مشيرا إلى أنه "يجرى تقديم مواد الإغاثة ومساعدات الإيواء المؤقتة دون تأخير، وسوف نضمن مساعدة أى نيجيرى متضرر من هذه الكارثة".