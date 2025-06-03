يُقام عزاء الفنانة سميحة أيوب يوم الخميس المقبل بمسجد عمر مكرم، ورحلت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز ٩٣ عامًا.

الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، ذات المسيرة الفنية والإنسانية العظيمة، والتي أثرت خلالها الحياة المسرحية والدرامية في مصر والعالم العربي بأعمال خالدة وبصمة لا تُنسى.

يُشار إلى أن من أعمالها في السينما: "أرض النفاق، فجر الإسلام، امرأة في دوامة، أدهم الشرقاوي، تيتة رهيبة"، ومن أعمالها في التليفزيون: "الضحية، الساقية، الرحيل، محمد رسول الله، الضوء الشارد، سعد اليتيم، أميرة في عابدين، المصراوية، ولسه بحلم بيوم"، وفي المسرح نذكر منها: "كوبرى الناموس، سكة السلامة، أنطونيو وكليوباترا، الخديوي، الناس اللي في الثالث، ست الملك"، إلى جانب عدد من المسلسلات الإذاعية.