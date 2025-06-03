منظمة العفو الدولية تدعو لرفض خطة المساعدات الإسرائيلية في غزة

دعت منظمة العفو الدولية دول العالم إلى رفض خطة المساعدات التي تستخدمها إسرائيل سلاحا في قطاع غزة، مطالبة بتحرك دولي فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولي سمح باستمرار الكارثة والإبادة الجماعية في غزة لفترة طويلة، مشيرة إلى أن استخدام تجويع المدنيين يعد جريمة حرب يجب وضع حد لها فورا، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأشارت إلى أن إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان توفير الإمدادات الأساسية للسكان، كما أن إطلاق النار على فلسطينيين جياع قرب موقع مساعدات في رفح يعد حدثا مروعا يستدعي تحقيقا فوريا ومستقلا.

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن إسرائيل حولت مراكز توزيع "المساعدات الأمريكية- الإسرائيلية" إلى "مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية"، مشيراً إلى أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 102 شهيدا و490 مصاباً خلال 8 أيام فقط.