وزير خارجية إيران يشيد بدور مصر ودعمها مفاوضات برنامج طهران النووي

علق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على تواجد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، في القاهرة أثناء زيارته، واللقاء الذي جمعهما.

وقال خلال لقاء خاص مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن إيران تتمتع بعلاقات وثيقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يخضع برنامجها النووي لإشراف كامل من قبلها.

وأضاف: "لقد التقيت جروسي مراراً وتكراراً وتحدثت معه، ولدينا علاقات متينة أيضاً، لكننا مستاؤون من التقرير الأخير الذي أصدرته الوكالة، وقد أبلغت جروسي بذلك".

وتابع: "يجب أن تكون الوكالة مؤسسة فنية وتقنية تبقى على هذا الأساس، وألا تتأثر بالضغوط السياسية التي تمارسها بعض الدول، تقارير الوكالة ينبغي أن تكون فنية وغير سياسية، لكن للأسف نرى في بعض الأحيان تدخلات سياسية من بعض الدول في تقاريرها."

وأوضح أن تواجد جروسي في القاهرة كان بالصدفة، حيث جرى استغلال هذه الفرصة لعقد لقاء مشترك مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، حيث ناقشوا المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة والدور الذي يمكن أن تلعبه الوكالة في هذا الصدد.

وختم بالشكر الجزيل لوزير الخارجية والحكومة المصرية على دعمهم للمفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، مشيدًا بدور مصر في توظيف الدبلوماسية لمعالجة الملف النووي الإيراني، وشاكراً استعداد الحكومة المصرية لتقديم المساعدة والدعم في هذا الشأن.

وكان جروسي وعراقجي، قد بحثا خلال اللقاء حول المجالات المتعلقة بالتعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووصف المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، اللقاء بأنه جاء في الوقت المناسب، مشيدًا بدور مصر الذي اعتبره بناء في دعم الحلول السلمية والدبلوماسية للتحديات الإقليمية.