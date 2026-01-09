أوكرانيا: الضربة الروسية بصاروخ أوريشنيك تهديد خطير لأمن أوروبا

قال وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، اليوم الجمعة، إن الضربة التي نفذتها روسيا بصاروخ أوريشنيك خلال الليل بالقرب من حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تشكل "تهديدا خطيرا" للأمن الأوروبي، داعيا الشركاء إلى زيادة الضغط على موسكو.

وأضاف سيبيها أن كييف أبلغت الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين والدول الأخرى بتفاصيل الضربة عبر القنوات الدبلوماسية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يستخدم صاروخا باليستيا متوسط المدى بالقرب من حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ردا على هلوساته الخاصة، وهذا تهديد عالمي حقا، ويتطلب ردودا عالمية".

هذا وقال الجيش الروسي، اليوم الجمعة، إنه أطلق صاروخ أوريشنيك فرط الصوتي على هدف في أوكرانيا ردا على ما وصفه بمحاولة كييف شن هجوم بطائرات مسيرة على أحد مقرات إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، وهو ما وصفته أوكرانيا بأنه "كذبة".

وهذه هي ثاني مرة تستخدم فيها روسيا صاروخ أوريشنيك متوسط المدى، الذي تفاخر بوتين باستحالة اعتراضه بسبب سرعته التي يقال إنها تزيد عن سرعة الصوت بعشرة أمثال.