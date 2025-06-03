المايسترو تامر غنيم مديرا للدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا، بتولي المايسترو تامر غنيم، مديرًا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين 2025.



والتقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالمايسترو تامر غنيم، في حضور الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، حيث ناقش اللقاء سُبل ومقترحات تطوير المهرجان من كافة الجوانب، بما يليق بمكانته وتاريخيه الكبيرين.



وتمنى وزير الثقافة، التوفيق، للمايسترو تامر غنيم، في مهمته، في إدارة المهرجان، مؤكدا أن الوزارة من خلال دار الاوبرا المصرية، تقدم الدعم الكامل للمهرجان، بما يسهم في استمرار مسيرة النجاح الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود.

من جانبه، عبر المايسترو تامر غنيم، عن تقديره الكبير لهذا الاختيار الذي يعد تكليفًا وطنيًا، ووجه الشكر لوزير الثقافة، على ثقته الكبيرة، ووعده بالعمل الجاد على تقديم دورة تليق بمصر وبتاريخها الفني والموسيقي الكبيرين.

يذكر أن المايسترو تامر غنيم، التحق بالمعهد العالي الكونسرفتوار في سن 8 سنوات، ودرس على يد كبار الخبراء الروس والأساتذة المصرين في مجال الموسيقى وتخرج من أكاديمية الفنون، والتحق بدار الأوبرا المصرية للعمل مشرفًا فنيًا على الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، إلى جانب تكليفه بالإشراف على جمع وتوثيق التراث المصري للحفاظ على الهوية المصرية.



وقام غنيم، بالتوزيع الموسيقي، وقيادة الأعمال، لعدد من كبار الفنانين من مصر والعالم العربي، ومنهم صابر الرباعي، أنغام، هاني شاكر، شيرين، آمال ماهر، محمد عبده، عبد الله الرويشد، عبد المجيد عبد الله، أحلام، رابح صقر، ماجد المهندس، راشد الماجد، علي الحجار، مدحت صالح، وغيرهم من نجوم الطرب.