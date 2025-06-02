عراقجي: الغرب تجاهل تهديدات إسرائيل بضرب غزة بالنووي ووجه ضغطه نحو إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الغرب تجاهل تهديدات إسرائيل بضرب قطاع غزة بالسلاح النووي، ووجه ضغطه نحو إيران.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، أن طهران تؤيد خلو منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، لكن الغرب يتجاهل التهديدات الإسرائيلية باستخدام النووي.

وأكمل: «يريدون حرمان إيران وكل دول المنطقة من هذا الإنجاز العلمي، وفي المقابل يدعمون الكيان الصهيوني؛ الذي يمتلك سلاحًا نوويًا والمتهم بارتكاب إبادة جماعية».

وأشار إلى استمرار بلاده في المفاوضات بشأن برنامجها النووي، من أجل تحقيق مصالح الشعب الإيراني، مؤكدًا استعدادها لتقديم ما يثبت «سلمية» أنشطتها النووية.

ولفت إلى أن «تخصيب اليورانيوم يتم بشكل سلمي»، قائلًا إنه بمثابة «إنجاز علمي كبير توصلت إليه إيران عبر جهود علمائها».

وأكد تمسك بلاده بالحق في «تخصيب اليورانيوم»، واصفًا حرمانها من النشاطات السلمية للطاقة النووية بـ«الأهداف غير المقبولة وغير الواقعية».

وذكر أن إيران ملتزمة بالاستخدام السلمي لتلك الطاقة، عملًا بالفتوى الصادرة عن المرشد الإيراني بـ«حرمانية» استخدام السلاح النووي، معقبًا: «على الجميع أن يعلم أن مبادئنا الدينية أعلى من كل شيء، ونحن ملتزمون بذلك»، وفقًا لتعبيره.



