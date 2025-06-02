النرويج ترتقي بمستوى التفتيش على السلامة في حقول النفط البحرية باستخدام مسيّرات

يعمل حقل نفط نرويجي رئيسي على الارتقاء بمستوى استخدام الطائرات المسيّرة في عمليات التفتيش على السلامة في حقول النفط البحرية إلى مستوى جديد، من خلال الاستعانة بطائرة مثبتة بشكل دائم، يتم تشغيلها عن بعد من الشاطئ.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، بأن الطيارين يقومون من غرفة تحكم في ستافنجر، عاصمة النفط النرويجية، بإجراء عمليات التفتيش على منصة "إدوارد جريج"، الواقعة على بعد نحو 180 كيلومترا في البحر، بواسطة طائرات مسيّرة.

وتعد التقنية خطوة نحو عمليات التفتيش الذاتية بالكامل، وهو ما يستلزم إرسال عدد أقل من العمال إلى الخارج، بحسب ما تقوله شركة "آكر سولوشنز إيه إس إيه" المشغلة لها.

جدير بالذكر أن الطائرات المسيرة استخدمت لأعوام في حقول النفط من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة.