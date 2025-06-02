وفد أوكرانيا يصل إسطنبول لإجراء مفاوضات السلام مع روسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- من المقرر انعقاد لقاء بين الوفدين الروسي والأوكراني الاثنين في قصر تشيراغان بمدينة إسطنبول

وصل وفد سياسي أوكراني إلى إسطنبول للمشاركة في الجولة الثانية من مفاوضات السلام مع الوفد الروسي المقرر عقدها اليوم الاثنين.

وأعلن متحدث وزارة الخارجية الأوكرانية جورج تيخي في بيان أن الوفد الأوكراني وصل مدينة إسطنبول صباح اليوم الاثنين.

ومن المقرر عقد الاجتماع بين الوفدين الروسي والأوكراني عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (3+ ت.ج) في قصر تشيراغان.

والأحد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه كلّف وفدا برئاسة وزير الدفاع رستم عمروف، للمشاركة بمفاوضات السلام بهدف إنهاء الحرب.

والأربعاء، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده عرضت على أوكرانيا عقد جولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول في 2 يونيو الجاري، وإن فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس الروسي، سيقود الوفد.

وفي 15 و16 مايو الماضي، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير 2022، بدأت روسيا عملية عسكرية على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.