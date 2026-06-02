ليفربول يسرع خطواته لحسم ملف المدرب الجديد قبل كأس العالم

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم محادثات مع أندوني إيراولا لكي يصبح المدير الفني الجديد للفريق الأول.

ويحرص ليفربول على تعيين مدرب في أسرع وقت، ويفضل أن يكون ذلك قبل بداية كأس العالم الأسبوع المقبل، للسماح بتعديل الاستعدادات للموسم الجديد وفقا لذلك، لكنه يصر على أنه سيتبع عملية مناسبة من أجل اتخاذ القرار الصحيح.

حتى الآن، لم يتواصل النادي مع أي أفراد للانضمام إلى الجهاز الفني الجديد، رغم التقارير التي أشارت إلى أن أندوني إيراولا قد يرغب في اصطحاب مساعده في بورنموث تومي إلفيك.

ويأتي السعي للتعاقد مع إيراولا في إطار رغبة النادي في العودة إلى أسلوب لعب أكثر جرأة ومباشرة وحيوية، وهو النهج الذي افتقده الفريق خلال الموسم الثاني للمدرب آرني سلوت، وكان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إقالته.