شريف مدكور يعلن إصابته بقطع في شبكية العين

أعلن الإعلامي شريف مدكور، عن إصابته بقطع في شبكية العين، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قائلا: "قطع في شبكية العين.. نعمة وفضل".



كما نشر "مدكور" بث مباشر أثناء تواجده في إحدي العيادات الخاصة بالعيون، أثناء خضوعه لعملية الليزر لمعالجة القطع، موضحا السبب قائلا: "أنا وقعت وأخدت غرز، وواضح كد إن ده اتسببلي في قطع بسيط في الشبكية عندي، وهعمل العملية بالليزر".



يذكر أن الإعلامي شريف مدكور، أعلن في شهر أبريل الماضي، إصابته بورم في القولون، وأجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال الورم في الأسبوع الأول من رمضان، وعاد بعدها لتقديم برنامجه "4 شارع شريف" على قناة "الحياة".