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غانا تهزم غينيا بيساو وتتأهل لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 8:09 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 8:09 م

تأهل منتخب غانا إلى دور الستة عشر لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على منتخب غينيا بيساو 2/ صفر، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بالمسابقة.

وتقدم المنتخب الغاني في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عن طريق جوردان أيو، قبل أن يضيف زميله توماس بارتي الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وتأهل منتخب غانا إلى دور الستة عشر كمتصدر للمجموعة السادسة برصيد خمس نقاط، بفارق الأهداف أمام الكاميرون صاحبة المركز الثاني، فيما تأهل منتخب بنين كواحد من أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات برصيد ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات، بينما تذيل منتخب غينيا بيساو ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.


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