أعلن الفاتيكان اليوم الثلاثاء، أنها ستفتح قبرين في مقبرة صغيرة بداخل أراضيها كجزء من الجهود المبذولة لحل قضية فتاة مفقودة تدعى إيمانويلا أورلاندي.

وقال اليساندرو جيسوتي المتحدث باسم الفاتيكان، في بيان إنه من المقرر أن يتم هذا الإجراء في مقبرة توتوني بالفاتيكان في 11 يوليو الجاري بحضور أقارب الفتاة المفقودة.

وأضاف جيسوتي أن رئيس شرطة الفاتيكان وخبير في الطب الشرعي ومحامون وأحفاد الأشخاص المدفونين رسميًا في القبرين سيشهدون الحدث وسيتم تأريخ أي شيء يعثر عليه واجراء اختبار الحمض النووي له.

وكانت أورلاندي، وهي ابنة حاجب بالكنيسة يحمل جنسية الفاتيكان، اختفت عن عمر يناهز 15 عامًا في وسط روما في عام 1983.

وتعد هذه القضية واحدة من أكثر الأسرار غموضا في تاريخ الفاتيكان الحديث.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت لورا سجرو محامية عائلة أورلاندي، إنها تلقت خطابًا من مجهول يشير إلى أنه من المحتمل أن تكون الفتاة قد دفنت في الجبانة التيوتونية.

واقترح الخطاب "أن ننظر إلى أين يشير الملاك" - في إشارة مفترضة إلى تمثال ملاك بالقرب من قبر الأميرة صوفيا والكاردينال الأمير جوستاف فون هوهنلوهي-شيلينجسفورست.

وأوضح إعلان اليوم الثلاثاء، أن الفاتيكان أخذ الفرضية على محمل الجد بعد أن بعثت سجرو برسالة إلى وزير الخارجية الكاردينال بيترو بارولين.، الذي هو بالفعل نائب البابا فرنسيس.

وقالت سجرو لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): "نحن سعداء للغاية، سعداء حقا"، وأعربت عن "خالص شكرها" للرجل الثاني في الفاتيكان وزير الخارجية الكاردينال بيترو بارولين.

يشار إلى أن الجبانة التيوتونية هي أقدم مؤسسة ألمانية كاثوليكية في روما. وتضم مقابر الكاثوليك المشاهير من الألمان أو الناطقين باللغة الفلمنكية الذين عاشوا في روما.

وأثارت قضية أورلاندي سلسلة من نظريات المؤامرة الوحشية.

وفي العام الماضي، كان هناك أمل في حدوث انفراجة عندما عُثر على عظام في سفارة الفاتيكان في روما، إلى أن استبعدت اختبارات الطب الشرعي أي صلة بين العظام وبين أورلاندي.