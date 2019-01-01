اندلاع حريق غابات كبير قرب مستودع سابق للذخيرة بألمانيا

يكافح رجال الإطفاء في مدينة مونستر بولاية هيسن الألمانية، منذ أمس الأحد، حريق غابات قريبا من مستودع ذخيرة سابق.



وقال متحدث باسم قوات الإطفاء إن أفراد المكافحة واصلوا تواجدهم في مكان الحريق مساء اليوم الاثنين، "إذ لا يزال هناك حرائق على الأرض وفي الأكواخ"، ومن المتوقع استمرار أعمال الإطفاء حتى بعد غد الأربعاء.



وكان قد تمت السيطرة على الحريق بعد ظهر اليوم وذلك قبل اشتعال النيران في 5ر2 هكتار آخر ولم يتم التعرف على السبب بعد.



ومن المرجح وجود بقايا للذخيرة في منطقة الحريق يمكن أن تكون قد اشتعلت بسبب النيران وقد وقعت انفجارات في ليلة الأحد/الاثنين الماضية لكن دون وقوع إصابات.



وكان قد جرى الإبلاغ عن حريق الغابة في دائرة دارمشتات-دويسبورج أمس.



وانتشر الحريق على مساحة ثمانية هكتارات، أي ما يعادل 11 ملعب كرة في محيط مخزن الذخيرة السابق (مونا)، حيث كان قد تم في نهاية الحرب العالمية الثانية التخلص من بقايا الذخيرة التي توزعت في المنطقة خلال تفجيرات، حسبما ذكر المتحدث باسم قوات الإطفاء.