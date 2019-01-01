مستشار أوروبي يدعو إلى حصول فيلم ألماني مثير للجدل على علامة تجارية

دعا مستشار تابع للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى السماح بحصول فيلم ألماني ناجح، مثير للجدل، على علامة تجارية، وذلك في انتقاد لقرارات قانونية سابقة بشأن هذه القضية.

وكانت شركة "كونستانتين فيلم" للإنتاج، سعت في عام 2015، إلى وضع علامة تجارية على اسم الفيلم، شأنه في ذلك شأن منتجات العناية بالجسم أو المجوهرات أو الأدوات المكتبية أو الألعاب أو الأطعمة والمشروبات.

ورفض مكتب الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي طلب شركة الانتاج، ورأى أن اسم الفيلم هو إشارة مسيئة إلى عبارة بذيئة باللغة الإنجليزية، وهى "عليك اللعنة"، كما أنه يعتبر إهانة للمؤلف الألماني الشهير، يوهان فولفجانج فون جوته.

وبعد مرور عامين، خسرت شركة الإنتاج محاولتها لتغيير قرار مكتب الملكية الفكرية، أمام محكمة العدل الأوروبية، إلا أن الشركة طعنت على القرار، وتولى المحامي العام، ميشال بوبيك، النظر في القضية، اليوم الثلاثاء.

ودعا بوبيك محكمة العدل الأوروبية إلى التراجع عن قرارها السابق وإبطال رفض مكتب الملكية الفكرية منح العلامة التجارية للفيلم.

وقال بوبيك إن مكتب الملكية الفكرية لم يتمكن من توضيح السبب وراء إساءة العلامة التجارية للفيلم إلى الأخلاق العامة.

وتذهب القضية الآن إلى المحكمة بكامل هيئتها. ولا يعتبر رأي المحامي العام ملزما، ولكن القضاة عادة ما يتبعون توجيهاته.