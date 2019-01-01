قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر قد توجه إلى ألمانيا اليوم لإجراء فحوصات طبية في العمود الفقري.

وأعرب خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، عن أمنياته بالشفاء العاجل لشيخ الأزهر، قائلًا: «ربنا يديله الصحة ويعافيه، نسأل الله أن يرده سالمًا غانمًا».

وفي سياق متتابع، أشار إلى أهمية الترابط بين العالم والمتعلم وطلاب العلم والناس لمواكبة الرحلة العلمية المستهدف إيصالها من جيل لآخر، خاصة مع بدء أجيال أخرى تسلم الرسالة.

جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد غادر اليوم الثلاثاء، القاهرة، متوجهًا إلى ألمانيا لإجراء فحصوات طبية في العمود الفقري.