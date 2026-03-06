مستشار سابق بالبنتاجون: صواريخ إيران تخترق دفاعاتنا المتطورة والغرب يضلل بشأن نجاحات وهمية

صرح المستشار السابق في البنتاجون دوجلاس ماكغريغور بأن التقدم التكنولوجي الإيراني في مجال الصواريخ فاق التوقعات الأمريكية، وباتت الصواريخ الإيرانية تخترق أنظمة الدفاع الجوي الحديثة.



وقال ماكغريغور في بث على قناة "يوتيوب": "نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي 'القبة الحديدية' لا يعمل بشكل جيد. على الرغم من أن الولايات المتحدة تحاول إطلاق صواريخ لدعم الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي، يبدو أن الإيرانيين تقدموا تكنولوجيًا أكثر بكثير مما كنا نتوقع".

وكشف المستشار السابق أن الإيرانيين باتوا قادرين على "إطلاق صواريخ بأهداف كاذبة، والتي من المعروف أنها تخلق عدة رؤوس حربية مخادعة. وبينما نحن مشغولون بالأهداف الكاذبة، فإن الصاروخ الحقيقي الأكثر خطورة الذي نحاول اعتراضه يخترق الدفاعات. لذا فإن عمليات الاعتراض لدينا ليست جيدة جدا".

وأضاف ماكغريغور أن "وسائل الإعلام في الغرب، كالعادة، تظهر لنا صورة رائعة للنجاحات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية. بشكل مذهل. لا أعتقد أن بقية العالم يرى نفس الصورة"، في إشارة إلى ما وصفه بتضليل الرأي العام حول الوضع الفعلي في إيران.

يأتي ذلك في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، وسط استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.